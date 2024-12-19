Киев, 19 декабря, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Украина не станет продлевать соглашение о транзите российского газа через свою территорию, заявил 19 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский.

ИА Регнум

«Мы не будем заниматься продлением транзита российского газа», — сказал политик, слова которого приводит интернет-издание «Страна. ua».

Такое заявление глава киевского режима сделал после слов президента РФ Владимира Путина, который на прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, напомнил, что Киев отказался от продления контракта на транзит газа. Российский лидер также подчеркнул, что указанный вопрос — это не проблема России.

Он также добавил, что Украина перекрыла европейским потребителям поставки российского газа, несмотря на то, что её существование зависит от западных стран.

Как сообщало ИА Регнум, в начале октября киевский режим предупредил о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года.

В конце октября Путин отмечал, что, если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024 года. Он констатировал, что срок бронирования пропущен, но Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит.

18 декабря министерство энергетики Украины проинформировало, что Киев и Варшава изучают возможность создания альтернативной модели транзита газа в ЕС взамен российского. Глава ведомства уточнил, что новая бизнес-модель может быть создана на базе украинских подземных хранилищ газа и польских газовых LNG-терминалов.