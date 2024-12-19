Москва, 19 декабря, 2024, 16:50 — ИА Регнум. Украина перекрыла европейским потребителям поставки российского газа, несмотря на то что её существование зависит от западных стран. Об этом 19 декабря в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С одной стороны, «клюет у них с руки», потому что только при поддержке со стороны Запада, в том числе из Европы, она может существовать ― не только воевать, существовать», ― отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Продлевать соответствующий договор украинская сторона не планирует. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.

Путин 25 октября заявил, что если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле текущего года. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.

Директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук отметил, что потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, добавил дипломат.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 18 декабря заявил, что Братислава выступает за сохранение транзита российского газа и призывает европейских коллег к тому же. Он уточнил, что Словакия, будучи одним из ключевых покупателей российского газа, зарабатывает около 525 млн долларов в год на транзите и не хочет лишать свою казну таких доходов. При этом премьер-министр сообщил, что транзит газа важен и для самой Украины.