Москва, 25 октября, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле, заявил 25 октября в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин.

Этот срок пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, отметил глава государства. Пока поставки через территорию Украины продолжаются, сказал Путин.

«Два маршрута через территорию Украины. Один из них — это ГИС «Сохрановка». Он был закрыт достаточно давно украинской стороной. А вот сейчас по второй ветке, там, где Суджа, так называется населённый пункт, действительно, мы до сих пор поставляем, до сих пор поставки идут. Но контракт заканчивается в конце этого года в декабре», — отметил президент.

7 октября представители киевского режима заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет, отмечалось в сообщении.

Потребители российского газа в Европе понимают, какие сложности их ожидают из-за отказа Украины продлевать соглашение о транзите, заявил директор 2-го департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Уже прорабатываются варианты, которые позволят обеспечить интересы потребителей и поставщиков, сказал дипломат.

Киевский режим отказом от транзита газа в Европу хотел унизить Россию и заставить её пойти на невыгодные переговоры, отмечал в беседе с ИА Регнум директор Института нового общества экономист Василий Колташов.

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