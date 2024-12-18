Киев, 19 декабря, 2024, 01:47 — ИА Регнум. В Киеве и Варшаве изучают возможность создания альтернативной модели транзита газа в Евросоюз взамен российского. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Украины.

Gazprom.ru Транзит газа

«Украинские подземные хранилища газа и польские газовые LNG-терминалы могут создать новую бизнес-модель вместо российского газового транзита», — заявил замминистра энергетики Украины Николай Колесник.

В связи с этим Киев обратился к партнёрам с предложением подписать документы для начала развития межгосударственных точек «входа-выхода» газотранспортной системы между Украиной и Польшей, а также для увеличения установленной мощности.

Колесник добавил, что Украина ожидает введения долгосрочных и среднесрочных процедур заключения контрактов в бизнес-механизме, аналогичном моделям в США.

Как сообщало ИА Регнум, если бы Украина хотела продлить транзит российского газа, то начинать бронировать мощности для поставок в 2025 году надо было уже в июле 2024-го, отмечал президент РФ Владимир Путин. Срок бронирования пропущен, Киев, судя по всему, не собирается продлевать транзит, добавил глава государства.

Представители киевского режима 7 октября заявили о прекращении транзита российского газа через территорию Украины с января 2025 года. Срок действия соответствующего договора с Москвой истекает в конце декабря 2024 года и продлён не будет.

Транзитный контракт между Россией и Украиной был заключен в 2019 году, срок его действия истекает 31 декабря 2024 года. Газ транзитом через Украину получали государства Центральной Европы, прежде всего Словакия, Венгрия и Австрия.