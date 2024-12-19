Москва, 19 декабря, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерала Игоря Кириллова доставили в суд, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

«Ходатайство органов следствия об избрании Курбанову меры пресечения в виде содержания под стражей поступило в суд. Он доставлен в суд», — сказал собеседник агентства.

Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли утром 17 декабря в результате подрыва СВУ, заложенного в самокат, оставленный у подъезда ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве.

Как передавало ИА Регнум, очевидцы теракта рассказали, что взрыв был такой силы, что разбудил всех жителей ЖК. По факту случившегося возбудили уголовное дело по трём статьям УК РФ: об убийстве, террористическом акте и незаконном обороте оружия и боеприпасов (ст. 105, 205 и 222 УК РФ).

Утром 18 декабря ФСБ опубликовала видео с задержанным 29-летним гражданином Узбекистана, подозреваемом в исполнении теракта. На видео мужчина признался, что был завербован украинскими спецслужбами.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что заказчики теракта против Кириллова сами подтвердили свою причастность к его убийству. Он уточнил, что речь идёт о военно-политическом руководстве Украины.