Москва, 19 декабря, 2024, 16:37 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 19 декабря попросил президента России Владимира Путина разрешить ему выбрать цель для удара баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Алексей Майшев/РИА Новости Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Президент РФ ответил в свойственной только ему манере — предложил Западу выбрать объект в Киеве и попробовать перехватить удар «Орешника». Можно я выберу, Владимир Владимирович?" — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава государства в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции предложил западным странам провести эксперимент на территории Украины с их системами противовоздушной обороны и новым ракетным гиперзвуковым комплексом средней дальности «Орешник».

Российский лидер предложил сомневающимся в «Орешнике» западным экспертам убедить Запад произвести технологический эксперимент — «такую высокотехнологичную дуэль XXI века».

«Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО. А мы нанесём туда удар «Орешника». И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы», — указал Путин.

Как передавало ИА Регнум, в ходе прямой линии и пресс-конференции Путин заявил, что ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую ракету «Орешник». По его словам, новые противоракеты, стоящие в Польше, не достанут до «Орешника».

О первом применении комплекса российский лидер сообщил в обращении к гражданам и военнослужащим 21 ноября. Президент пояснил, что РФ нанесла удар «Орешником» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске после того, как украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области.