Москва, 19 декабря, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Ни у кого нет шансов сбить новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». Об этом 19 декабря в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

ИА Регнум

Глава государства отметил, что новые противоракеты, стоящие в Польше, не достанут до «Орешника».

«Представим, что наша система стоит на удалении 2 тыс. Даже противоракеты в Польше до него не достанут. Чтобы долететь до такого расстояния, нужно время, а у нас через несколько секунд начинается разведение блоков», — отметил Путин.

Российский лидер добавил, что дальность ракетного комплекса составляет до 5,5 тыс. км.

Как передавало ИА Регнум, о первом применении комплекса глава государства сообщил в обращении к гражданам и военнослужащим 21 ноября. Президент пояснил, что Россия нанесла удар «Орешником» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске после того, как украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области.

16 декабря на коллегии Минобороны Путин заявил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время. Он добавил, что «Орешник» хорошо себя зарекомендовал, отметив его преимущество перед современными аналогами США. По словам главы государства, Россия создала более современные ударные комплексы, чем те, что в настоящее время есть на вооружении Вашингтона.

Разработка ракетного комплекса велась в строжайшем секрете. Ракета развивает скорость около 2–3 км в секунду, что позволяет ей быть неуязвимой для всех существующих систем ПВО в мире. Эту гиперзвуковую ракету можно оснастить ядерной «начинкой», отмечали эксперты.

Президент также сообщил, что новый комплекс может поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. В то же время эта боевая система не является оружием массового поражения, так как она высокоточная и не несёт ядерного заряда.