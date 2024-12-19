Москва, 19 декабря, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом глава российского государства сообщил в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией.

Сергей Бобылев/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Самые наилучшие приветы лидеру Китайской Народной Республики, человеку, которого я считаю своим другом, председателю Си Цзиньпину», — сказал российский лидер.

Путин напомнил, что в 2024 году исполняется 75 лет установлению дипломатических отношений между Китаем и Россией. Он отметил, что уровень отношений двух стран никогда не был таким высоким, как сейчас. По словам президента, прежде всего, это связано со взаимным доверием.

«Всё, что мы делаем в отношении друг друга и как мы делаем, основано на полном доверии к политике с одной и другой стороны. Мы ничего не делаем, что противоречило бы нашим интересам, и делаем очень многое, что отвечает интересам как китайского народа, так и народов Российской Федерации», ― отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин не раз подчёркивал, что у него сложились дружеские личные и деловые отношения с председателем КНР Си Цзиньпином. 11 декабря глава государства заявил, что китайский лидер является человеком, который смотрит в будущее. Путин подчеркнул, что Китай делает огромные шаги на пути технологического развития.

В октябре Путин отметил, что отношения России и Китая вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Он назвал их образцом того, как должны строить отношения государства в современном мире.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 ноября отметил, что отношения России и Китая являются крепкими и особенными. По его словам, у Москвы с Пекином сложились отношения особого привилегированного стратегического партнёрства, и стороны намерены развивать их.