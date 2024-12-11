Москва, 11 декабря, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин является человеком, который смотрит в будущее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 11 декабря на пленарном заседании международной конференции AI Journey.

Global Look Press/Kristina Kormilitsyna/Brics-Russ

«Я прекрасно знаю, как он относится к инновациям в целом, к важнейшим элементам прогресса сегодняшнего дня, в том числе к искусственному интеллекту. Это человек, который смотрит в будущее», — отметил Путин.

Путин подчеркнул, что Китай делает огромные шаги на пути технологического развития.

Как передавало ИА Регнум, Путин также объявил, что в ходе конференции создадут международный Альянс национальных ассоциаций и институтов развития в сфере искусственного интеллекта стран БРИКС. Президент призвал присоединяться к нему все заинтересованные государства.

В октябре Путин отметил, что отношения России и Китая вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Он назвал их образцом того, как должны строить отношения государства в современном мире.