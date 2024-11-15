Москва, 15 ноября, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Отношения России и Китая являются крепкими и особенными. Такое мнение высказал 15 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«У нас с Китаем отношения особого привилегированного стратегического партнерства, намерены развивать эти отношения», — заявил Песков на брифинге.

Отвечая на просьбу прокомментировать на возможное назначение известного своей антикитайской позицией сенатора Марка Рубио на пост госсекретаря в администрации избранного президента США Дональда Трампа, Песков отметил, что Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела США и никогда этим не занималась.

Как передавало ИА Регнум, председатель Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин заявил 22 октября, что за минувшее десятилетие отношения России и Китая прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Политик подчеркнул, что турбулентность в международных отношениях не может поколебать его уверенность в незыблемости дружественных отношений двух стран.

Ранее в том же месяце президент России Владимир Путин заявил на встрече с представителями СМИ стран БРИКС, что отношения России и Китая являются главным фактором глобальной стабильности. Он подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина строятся на равноправной основе, с учётом интересов друг друга, и Россия исходит из того, что Китай её стратегический партнёр и союзник, подчеркнул президент.