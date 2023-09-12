Москва, 12 сентября, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 12 сентября во Владивостоке на полях Восточного экономического форума провёл встречу с вице-премьером Госсовета Китая Чжан Гоцином, который передал искренний привет от председателя КНР Си Цзиньпина.

Kremlin.ru Владимир Путин

Российский лидер заявил, что у него сложились и дружеские, и деловые, и личные отношения с Си Цзиньпином. Путин попросил также передать самые наилучшие пожелания председателю.

По заявлению президента РФ, отношения между Россией и Китаем вышли на беспрецедентный исторический уровень. И совместная работа стран будет продолжена и дальше.

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Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина с Гоцином даст возможность сверить часы предстоящих контактов на высшем уровне. Об этом сообщил журналистам во Владивостоке представитель Кремля Дмитрий Песков.

С 10 по 13 сентября в столице Приморья проходит масштабный международный Восточно-экономический форум с участием десятка иностранных делегаций.