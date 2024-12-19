Москва, 19 декабря, 2024, 12:59 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин признался, что ему неизвестно происхождение названия новейшей гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Михаил Терещенко/ТАСС

«Честно, не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос в ходе прямой линии 19 декабря.

По словам главы государства, новейший ракетный комплекс «Орешник» создан при его участии. Он пояснил, что принимал окончательное решение по поводу того, производить ли комплекс, в каком объёме, когда и как.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря на коллегии Минобороны Путин заявил, что серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время. О первом применении комплекса глава государства сообщил в обращении к гражданам и военнослужащим 21 ноября.

Президент пояснил, что Россия нанесла удар «Орешником» по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске после того, как украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области.

Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.