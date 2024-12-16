Москва, 16 декабря, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник» начнётся в ближайшее время. Об этом в понедельник, 16 декабря, на коллегии Минобороны сообщил президент Владимир Путин.

ИА Регнум

Глава государства напомнил, что в ноябре в ответ на удары западным дальнобойным оружием по территории РФ Россия успешно испытала «Орешник», применив баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом исполнении.

«В ближайшее время должен быть обеспечен серийный выпуск таких комплексов для защиты безопасности России и наших союзников. И это, безусловно, будет сделано», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре украинские формирования пытались атаковать с помощью дальнобойных ракет ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник» — 21 ноября был нанесён удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил глава государства.

11 декабря Минобороны сообщило об ударе ракетами ATACMS по Таганрогу. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по территории РФ не останется без ответа. Минобороны указало, что к ударам причастны США, поставившие это оружие киевскому режиму. В оборонном ведомстве подчёркивали, что все полётные задания вводят американские специалисты на основе собственных данных спутниковой разведки.