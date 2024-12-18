Мурманск, 19 декабря, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Врачам не удалось спасти ещё одного пассажира, который пострадал при столкновении поездов в Мурманской области 18 декабря. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, докладывая оперативную информацию.

Дарья Драй ИА REGNUM Двухэтажный поезд РЖД

По словам главы региона, основная фаза спасательной операции завершена. На данный момент главный вопрос — оказание медицинской помощи пострадавшим.

«За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. Несколько минут назад в больнице умер ещё один пассажир. Врачи делают всё возможное, чтобы пострадавшие пошли на поправку», — сказал Андрей Чибис.

Губернатор поблагодарил оперативные службы, медработников, спасателей, местных жителей, которые пришли на помощь пострадавшим.

Как сообщало ИА Регнум, поезд №11 Мурманск — Санкт-Петербург, который столкнулся с грузовым поездом, 18 декабря в 20:22 мск был отправлен с пассажирами по маршруту.

Днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда с вагонами грузового поезда. Возбуждено уголовное дело.

По уточнённой информации, сошли с рельсов 19 вагонов, из них 15 — грузовые.

Возраст пострадавших в результате столкновения поездов варьируется от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой на вид было около 50 лет, устанавливается. Всего в поезде было 326 пассажиров.