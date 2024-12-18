Скончался ещё один пассажир после столкновения поездов под Мурманском
Чибис: скончался ещё один пассажир попавшего в аварию под Мурманском поезда
Мурманск, 19 декабря, 2024, 02:53 — ИА Регнум. Врачам не удалось спасти ещё одного пассажира, который пострадал при столкновении поездов в Мурманской области 18 декабря. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис, докладывая оперативную информацию.
По словам главы региона, основная фаза спасательной операции завершена. На данный момент главный вопрос — оказание медицинской помощи пострадавшим.
«За жизнь нескольких пассажиров сейчас борются врачи. По дороге в больницу скончалась одна пассажирка. Несколько минут назад в больнице умер ещё один пассажир. Врачи делают всё возможное, чтобы пострадавшие пошли на поправку», — сказал Андрей Чибис.
Губернатор поблагодарил оперативные службы, медработников, спасателей, местных жителей, которые пришли на помощь пострадавшим.
Как сообщало ИА Регнум, поезд №11 Мурманск — Санкт-Петербург, который столкнулся с грузовым поездом, 18 декабря в 20:22 мск был отправлен с пассажирами по маршруту.
Днём 18 декабря на станции Княжая на юге Мурманской области произошло боковое столкновение двухэтажного пассажирского поезда с вагонами грузового поезда. Возбуждено уголовное дело.
По уточнённой информации, сошли с рельсов 19 вагонов, из них 15 — грузовые.
Возраст пострадавших в результате столкновения поездов варьируется от 8 до 72 лет. Личность погибшей женщины, которой на вид было около 50 лет, устанавливается. Всего в поезде было 326 пассажиров.