Москва, 19 декабря, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Обращения россиян по теме спецоперации, поступившие на прямую линию президента Владимира Путина, серьёзно проанализируют. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Илья Питалев/РИА Новости Сотрудники кол-центра принимают вопросы перед началом ежегодной специальной программы «Итоги года с Владимиром Путиным»

По словам представителя Кремля, граждан очень волнует специальная военная операция и всё, что с ней связано. Их интересует обстановка в зоне боевых действий, обеспечение потребностей военных, поддержка героев СВО и их семей, работа с инвалидами, помощь в трудоустройстве.

«И дальше это всё разбивается ещё на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьёзно, нужно. И этот анализ будет проводиться», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, прямая линия начнётся 19 декабря в 12:00 мск и будет совмещена с большой пресс-конференцией. Президент ответит на вопросы граждан в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Ранее Песков подчеркнул, что президенту по-прежнему крайне важно получать обратную связь от граждан. По словам пресс-секретаря, Путин тщательно готовится к прямой линии, ведь для него это каждый раз очень ответственная задача.

Представитель Кремля информировал, что на повестке дня прямой линии будут вопросы, связанные с экономикой, СВО и потребностями фронта. Также будут затронуты темы здравоохранения, обеспечения инвалидов и другие.