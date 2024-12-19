Вильнюс, 19 декабря, 2024, 05:55 — ИА Регнум. В аэропорту Хельсинки по подозрению в нарушении санкций задержали частный самолёт Beechcraft, летевший из Литвы в Россию. Об этом сообщила литовская радиокомпания LRT.

Tiia Monto Аэропорт Хельсинки

Задержание проводилось 4 декабря. Отмечается, что самолёт вылетел из Литвы в Псков и приземлился для дозаправки в Хельсинки. Финских чиновников насторожил маршрут полёта.

По данным радиокомпании, воздушное судно следовало к новому покупателю.

«Я увлечённый авиацией человек, основатель лётной школы в Риге и хочу основать такую же базу в Казахстане. Туда и направлялся», — пояснил покупатель, гражданин Латвии Робертс Климович.

После инцидента мужчина подал жалобу в финскую прокуратуру.

Как сообщало ИА Регнум, принадлежащий российской авиакомпании «Волга-Днепр» самолёт Ан-124 прибыл в Оттаву 27 февраля 2022 года. В тот же день Канада ввела санкции против российских авиакомпаний и отказалась выпускать воздушное судно. При этом борт был зафрахтован правительством Канады для доставки партии тестов на коронавирус из Китая.

В июне 2023 года в Оттаве заявили, что в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который предварительно конфискуют согласно новому законодательству страны.

Посол России в Канаде Олег Степанов назвал решение о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине обычным воровством.