Санкт-Петербург, 27 июля, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Арестованный в Торонто больше года назад самолёт российской компании «Волга-Днепр» вёз гуманитарный груз. Об этом 27 июля на сессии в рамках саммита Россия — Африка заявил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

Александр Кряжев/РИА Новости Самолет Ан-124

«Самолёт был задержан в аэропорту Торонто и до сих пор уже, больше года, находится под арестом», — сказал он.

Нерадько пояснил, что воздушное судно грузовой компании «Волга-Днепр», самый большой грузовой самолёт в мире, привезло в Канаду гуманитарный груз по просьбе правительства Канады.

Принадлежащий российской авиакомпании «Волга-Днепр» самолёт был зафрахтован правительством Канады для доставки партии тестов на коронавирус из Китая. Ан-124 прибыл в Оттаву 27 февраля 2022 года, в тот же день Канада ввела санкции против российских авиакомпаний и отказалась выпускать самолёт. В июне власти Канады сообщили, что в рамках нового пакета военной помощи передадут Украине российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который будет предварительно конфискован согласно новому законодательству страны.

Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал решение о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине обычным воровством. Позже МИД России вызвал замглавы дипмиссии Канады в Москве Брайана Эбеля и объявил ему демарш из-за намерения Оттавы конфисковать незаконно удерживаемый в аэропорту Канады грузовой авиалайнер Ан-124.