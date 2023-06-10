Киев, 10 июня, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Канада в рамках нового пакета военной помощи передаст Украине российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который будет предварительно конфискован по новому законодательству страны, заявил 10 июня во время визита в Киев премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Reuters.

Александр Кряжев / РИА Новости Ан-124 «Руслан»

Ранее принадлежащий российской авиакомпании «Волга-Днепр» самолёт был зафрахтован правительством Канады для доставки партии тестов на коронавирус из Китая. Ан-124 прибыл в Оттаву 27 февраля 2022 года, в тот же день Канада ввела санкции против российских авиакомпаний и отказалась выпускать самолёт.

Общий объём нового пакета военной помощи Канады Украине должен составить 375 млн долларов. Также Оттава намерена обучать лётчиков ВСУ. Ранее сообщалось, что Канада планирует передать ВСУ управляемые авиационные ракеты класса «воздух — воздух» AIM-9 Sidewinder.

Общий объем военной помощи Канады Украине с начала 2022 года составляет более миллиарда долларов. Оттава, в числе прочего, поставила ВСУ автоматы и пулемёты, магазины и патроны к ним.

Также 10 июня Трюдо заявил, что Канада вводит новый пакет антироссийских санкций в отношении 24 физических лиц и 17 компаний.