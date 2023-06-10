Оттава, 10 июня, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Посол России в Оттаве Олег Степанов назвал решение премьер-министра Канады Джастина Трюдо о конфискации российского Ан-124 и передаче его Украине обычным воровством.

(сс) RogerRockcliffe. Посол Олег Степанов.

«Это совершенно незаконно, это воровство, грабеж. Режим Трюдо показал, что правового государства в Канаде не существует», — сказал дипломат ТАСС.

Степанов также отметил, что любые попытки накачать Украину оружием только продлевают конфликт и мучения украинских призывников. Он выразил уверенность, что все цели объявленной президентом России спецоперации будут выполнены.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня канадский премьер после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине в размере $373 млн.

В рамках нового пакета помощи Оттава передаст Киеву российский транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», который будет предварительно конфискован по новому законодательству страны.

Этот самолёт принадлежит российской авиакомпании «Волга-Днепр». Он был зафрахтован правительством Канады для доставки партии тестов на коронавирус из Китая. 27 февраля 2022 года Ан-124 прибыл в Оттаву, в тот же день Канада ввела санкции против российских авиакомпаний и отказалась выпускать самолёт.