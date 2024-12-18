Ростов-на-Дону, 19 декабря, 2024, 01:20 — ИА Регнум. В Ростовской области около полуночи 18 декабря подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены семь вражеских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь.

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Он уточнил, что шесть дронов сбили в небе над Таганрогом, ещё один БПЛА был уничтожен в Батайске.

Слюсарь заверил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет.

Силы ПВО продолжают отражать атаку беспилотников ВСУ в Ростовской области.

Как сообщало ИА Регнум, семь беспилотников ВСУ были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.

Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 декабря четыре украинских беспилотных летательных аппарата.

На Украине поздним вечером 18 декабря были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области, а также была серия прилётов в Харькове.