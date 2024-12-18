Москва, 18 декабря, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Российские дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили ночью четыре украинских беспилотных летательных аппарата. Об этом 18 декабря сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Два дрона ВСУ поразили над территорией Белгородской области и по одному беспилотнику сбили в Брянской и Курской областях.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 17 декабря силами российских военных был сбит украинский беспилотник самолётного типа над Белгородской областью.

В течение ночи 15 декабря средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников: 13 дронов нейтрализовали над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА обезвредили над территориями Курской и Белгородской областей.