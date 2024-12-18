Харьков, Украина, 19 декабря, 2024, 00:08 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 18 декабря были слышны взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области, а также была серия прилётов в Харькове. Об этом сообщило украинское издание «Страна. иа».

Иван Шилов ИА Регнум Харьков

Отмечается, что одновременно была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

В это же время издание «Общественное» сообщило о нескольких взрывах в Харькове, на востоке Украины. В городе объявлена воздушная тревога.

О последствиях СМИ не пишут.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине вечером 18 декабря взрывы прогремели в Киевской области, где действует режим воздушной тревоги. Власти уточнили, что звуки взрывов связаны с работой подразделений противовоздушной обороны.

В пригороде Харькова поражена украинская военная техника. Об этом 18 декабря уточнил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Ещё семь беспилотников ВСУ были уничтожены поздним вечером 18 декабря в небе над Брянской областью. По информации губернатора региона Александра Богомаза, никто не пострадал.