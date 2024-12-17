Москва, 17 декабря, 2024, 07:47 — ИА Регнум. Силами российских военных за прошедшую ночь был сбит украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 17 декабря сообщила пресс-службы Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Белгородской области.

Как сообщало ИА Регнум, с 9 по 15 декабря система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила и уничтожила 138 украинских БПЛА в Донецкой Народной Республике. ВСУ пытались атаковать объект водоснабжения с помощью дрона-камикадзе с самодельным взрывным устройством, однако дрон был перехвачен, после чего взрывотехники изъяли из него составные части для утилизации. В результате этой атаки никто не пострадал.

Силы противовоздушной обороны Вооружённых сил РФ ночью 15 декабря успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов украинских формирований над Туапсинским районом Краснодарского края. В результате произошедшего никто не пострадал и нет повреждений, заверил глава муниципального образования Сергей Бойко.