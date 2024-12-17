Киев, 18 декабря, 2024, 00:00 — ИА Регнум. На Украине поздним вечером 17 декабря взрыв прогремел в Киеве. После этого начались перебои с электричеством и водоснабжением. Об этом сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Отмечается, что взрыв прозвучал перед объявлением воздушной тревоги. Сирены работали в городе с 23:09 до 23:23 мск.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги объявлен в Киевской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине поздним вечером 17 декабря взрывы также прогремели в Киевской области.

Шесть объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения во Львовской области на западе Украины. 13 декабря украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе и Киевской области. Также сообщалось о работе средств противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко 13 декабря проинформировал о взрывах в Печёрском районе Киева и в районе Вышгорода в Киевской области.