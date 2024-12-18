Братислава, 18 декабря, 2024, 18:46 — ИА Регнум. Украина не получит приглашение в Североатлантический альянс (НАТО), а также не вернёт утраченную треть территории. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, его слова привёл местный новостной портал Denník N.

Global Look Press/IMAGO/Ton Molina

«Украина не получит приглашение в НАТО, а Россия не покинет Крым и другие контролируемые территории», — сказал он.

Фицо уточнил, что Украине придётся признать потерю этих территорий. По его словам, продолжение конфликта не пойдёт на пользу стране, ведь киевский режим будет лишь терять территории.

Премьер-министр добавил, что, скорее всего, Евросоюз попытается принять Украину в свой состав, однако Фицо отметил, что на данный момент наиболее вероятным кандидатом на вступление в ЕС является Сербия.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря Фицо заявил, что западные страны хотели использовать украинский конфликт для ослабления России и проводили санкционную политику, однако всё это обернулось провалом.

В тот же день он предрёк Украине судьбу разделённой Чехословакии. По словам словацкого политика, конфликт является авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины, поскольку она потеряет территорию и не вступит в НАТО.

Президент РФ Владимир Путин в июне указывал на то, что одним из условий для переговоров Москвы с Киевом будет заявление последнего об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен будет признать территориальные реалии и вывести свои войска с территорий регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял глава государства. Позже Путин пояснил, что перечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.