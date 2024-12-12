Братислава, 12 декабря, 2024, 13:54 — ИА Регнум. Украина может повторить судьбу Чехословакии, которая была разделена в 1938 году в результате «Мюнхенского сговора». Об этом 12 декабря заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью бразильской газете Folha de S. Paulo.

IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«[Украина] позволила себе быть втянутой в это Западом. И будет момент, кода Запад скажет: «Ну, не получилось, поэтому мы пожертвуем Украиной», — сказал Фицо.

Он добавил, что конфликт является авантюрой Запада, которая не может хорошо закончиться для Украины, поскольку она потеряет территорию и не вступит в НАТО.

В ночь с 29 на 30 сентября 1938 года в Мюнхене было подписано соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, согласно которому часть территорий Чехословакии была разделена между Третьим рейхом, Польшей и Венгрией.

Как передавало ИА Регнум, корреспондент Алехандро Марко дель Понт в статье для испанского издания Rebelion написал, что на Западе уже делят между собой территорию Украины. Он отметил, что в споре о будущем Украины задействованы Польша, Германия, Румыния и Великобритания, каждая из стран имеет свои интересы. Отмечалось, что это разделение напоминает стратегии территориального распределения, которые использовали в прошлых конфликтах, например в операции «Барбаросса» во время Второй мировой войны, когда Украина была частью СССР.

В марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности ввода западными странами войск на Украину свидетельствуют о том, что государства НАТО начали раздел Украины.