Москва, 18 декабря, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Ситуация в сфере глобальной безопасности беспрецедентна и продолжает ухудшаться, а современные международные отношения стали практически неуправляемыми. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая в международном дискуссионном клубе «Валдай».

Mid.ru Сергей Рябков

«Нет прецедентов и нет параллелей тому, что происходит сейчас. Хаотизация международной жизни и её неуправляемость достигли уровня, который, по моему мнению, не имеет аналогов в прошлом», — сказал дипломат.

По словам Рябкова, раньше международные отношения были более предсказуемы и напоминали шахматную партию, в которой возможные варианты следующего хода были заранее известны.

Замглавы МИД также уточнил, что современная система международной безопасности неуклонно продолжает деградировать из-за борьбы вокруг перспективной модели мироустройства.

Как передавало ИА Регнум, 18 декабря Рябков также заявил, что Россия готова рассмотреть любые предложения новой администрации США по нормализации отношений между странами. Однако, по его словам, это займёт определённое время. Для России также пока остаются неясными намерения будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога, добавил дипломат.

Выступая на заседании клуба «Валдай» 7 ноября, президент России Владимир Путин дал характеристику современной системе международных отношений. Сегодняшний западный либерализм навязывает миру свои представления, демонстрируя агрессию к любой свободной мысли и оправдывая нацизм, отметил глава государства. Также, по его словам, на Западе всё чаще трактуют демократию как власть меньшинства, а не большинства.

В своей речи президент задался вопросом о сохранении человеком и человечеством в целом гуманистического начала, которое, по мнению российского лидера, может быть утрачено. Путин считает, что существует угроза погружения мира в пучину агрессивной анархии, а также утраты традиционных ценностей из-за отказа от классических принципов демократии, а также базовых прав и свобод.