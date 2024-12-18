Москва, 18 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Россия готова рассмотреть любые предложения новой администрации США по нормализации отношений между странами. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы, безусловно, любые обращения, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать», — сказал дипломат.

Рябков добавил, что для России также пока остаются неясными намерения будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога.

Как передавало ИА Регнум, после победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа российский МИД заявил, что Москва будет работать с новой американской администрацией, жёстко отстаивая свои национальные интересы.

Рябков также допускал, что российско-американские дипломатические отношения могут быть и вовсе разорваны в случае, если будут конфискованы замороженные российские активы или же произойдёт эскалация украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что перспектив улучшения отношений России и США пока нет, а отношения двух стран находятся на низшей точке в истории.

Президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер уточнил, что готов вести дискуссию с избранным главой Белого дома и не считает «зазорным» для себя позвонить ему первым.