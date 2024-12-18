Рябков заявил, что Россия готова нормализовать отношения с США
Рябков: РФ готова рассмотреть любые предложения США для нормализации отношений
Москва, 18 декабря, 2024, 15:35 — ИА Регнум. Россия готова рассмотреть любые предложения новой администрации США по нормализации отношений между странами. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы, безусловно, любые обращения, касающиеся необходимости хотя бы относительную нормальность вернуть в отношения между Москвой и Вашингтоном, будем рассматривать», — сказал дипломат.
Рябков добавил, что для России также пока остаются неясными намерения будущего спецпосланника США по Украине Кита Келлога.
Как передавало ИА Регнум, после победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа российский МИД заявил, что Москва будет работать с новой американской администрацией, жёстко отстаивая свои национальные интересы.
Рябков также допускал, что российско-американские дипломатические отношения могут быть и вовсе разорваны в случае, если будут конфискованы замороженные российские активы или же произойдёт эскалация украинского конфликта.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что перспектив улучшения отношений России и США пока нет, а отношения двух стран находятся на низшей точке в истории.
Президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе своего выступления на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Российский лидер уточнил, что готов вести дискуссию с избранным главой Белого дома и не считает «зазорным» для себя позвонить ему первым.