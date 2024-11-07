Сочи, Краснодарский край, 7 ноября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Существует угроза погружения мира в пучину агрессивной анархии, а также утраты традиционных ценностей, заявил президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент задался вопросом о сохранении человеком и человечеством в целом гуманистического начала, которое, по мнению российского лидера, может быть утрачено.

«Это погружение человечества в пучину агрессивной анархии, внутренних и внешних расколов, утраты традиционных ценностей, новые форматы тирании, фактический отказ от классических принципов демократии, базовых прав и свобод», — заявил глава государства, описывая альтернативу гармоничному развитию мира.

Путин уточнил, что трактовка демократии как власти меньшинства также подкрепляет все эти деструктивные процессы.

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