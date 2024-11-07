Москва, 7 ноября, 2024, 19:53 — ИА Регнум. На Западе всё чаще трактуют демократию как власть меньшинства, а не большинства, заявил 7 ноября президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Кристина Кормилицына

Сегодняшний западный либерализм навязывает миру свои представления, демонстрируя агрессию к любой свободной мысли и оправдывая нацизм, отметил глава государства в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3927992" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> О вырождении западного либерализма

«Угрозой является навязывание, превращение в норму тоталитарных по своей сути идеологий, что мы видим на примере сегодняшнего западного либерализма, который выродился, полагаю, в крайнюю нетерпимость и агрессию к любой альтернативе, к любой суверенной и независимой мысли и сегодня оправдывает и неонацизм, и терроризм, расизм и даже массовый геноцид гражданского населения», — сказал президент.