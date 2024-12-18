Париж, 18 декабря, 2024, 16:21 — ИА Регнум. Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в среду, 18 декабря, заявила, что во Франции могут состояться досрочные президентские выборы.

STEPHANE DE SAKUTIN/POOL/EPA/ТАСС Лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен

Положение действующего президента Эммануэля Макрона является «хрупким», сказала Ле Пен в интервью газете Le Parisien.

«Я готовлюсь к досрочным президентским выборам в качестве меры предосторожности, учитывая хрупкое положение Макрона и те немногие институциональные рычаги, которые у него остались», — заявила политик.

Внутри Франции Макрон может столкнуться с проблемами даже со стороны своих союзников из центристского блока, у которых могут возникнуть разногласия с новым премьер-министром Франсуа Байру, к тому же действующий президент Франции утрачивает влияние на международной арене, сказала Ле Пен.

Макрон больше не имеет никакого влияния в ЕС и был унижен главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявившей о заключении соглашения о свободной торговле между ЕС и странами Южноамериканского общего рынка («Меркосур»), против которого выступала Франция, отметила также Ле Пен.

Очередные президентские выборы во Франции должны пройти в 2027 году. Во втором туре выборов в 2022 году Макрон получил 58,54% голосов, Ле Пен — 41,46%.

Как передавало ИА Регнум, 13 декабря новым премьер-министром Франции был назначен 73-летний лидер центристской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. 4 декабря Национальное собрание Франции одобрило резолюцию о вотуме недоверия правительству Мишеля Барнье, которого назначили главой правительства лишь тремя месяцами ранее.

Большинство (63%) французов высказались за то, чтобы в случае отставки правительства Барнье со своего поста ушёл и Макрон, однако действующий президент Франции исключил такую возможность, отмечала в своей статье обозреватель ИА Регнум Олеся Орленко.

Лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо ранее призывал Францию покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства. По его мнению, такой шаг необходимо сделать из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и «Меркосур». Филиппо напомнил, что об этом решении в Брюсселе объявили в разгар протестов фермеров в Европе. Он призвал ликвидировать ЕС, прежде чем тот разрушит французскую экономику.