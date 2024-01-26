Париж, 26 января, 2024, 08:14 — ИА Регнум. Франция должна покинуть ЕС ради спасения своего сельского хозяйства, написал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети Х (бывший Twitter).

GUILLAUME HORCAJUELO/EPA/ТАСС

По его словам, такой шаг необходимо сделать из-за планов Еврокомиссии ускорить принятие соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур (экономическое объединение ряда стран Южной Америки). Политик напомнил, что это решение в Брюсселе объявили непосредственно в разгар протестов фермеров в Европе.

Филиппо назвал случившееся большой провокацией, способной уничтожить сельское хозяйство во Франции. Он призвал ликвидировать Евросоюз, прежде чем тот разрушит французскую экономику.

Как сообщало ИА Регнум в январе во Франции вспыхнули протесты на фоне предстоящего повышения цены на дизельное топливо в стране. Манифестанты также выразили недовольство падением доходов в связи с ростом импорта в их страну украинской сельхозпродукции.

Ранее фермеры во Франции, участвующие в акциях протеста, предупредили, что 26 января заблокируют ведущие в Париж дороги, если правительство не удовлетворит их требования. Похожие акции протеста прошли в Германии, где демонстранты объявили забастовку против сокращения субсидий на дизельное топливо.

15 января тысячи протестующих в Берлине освистали министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, хотевшего выступить перед ними. Немецких фермеров поддержали аграрии из Литвы. Также протесты начались и в Польше.

24 января радио RMF FM проинформировало о том, что в этой республике местные фермеры заблокировали дороги в 200 местах по всей стране, требуя ограничить беспошлинный ввоз товаров с Украины на польскую территорию.