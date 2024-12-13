Париж, 13 декабря, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Новым премьер-министром Франции назначен 73-летний лидер партии «Демократическое движение» Франсуа Байру. Об этом 13 декабря сообщила французская газета Le Figaro.

Blondet Eliot/ABACA/ТАСС Франсуа Байру

«После недолгих колебаний президент [Франции Эммануэль Макрон] назначил Байру преемником Мишеля Барнье, правительство которого подверглось вотуму недоверия», — говорится в публикации.

Церемония передачи власти от уходящего главы правительства новому премьер-министру состоится в Матиньонском дворце.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) одобрило резолюцию о вотуме недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, которого назначили главой французского правительства в начале сентября. Документ был внесён на рассмотрение депутаты от левых партий и за него проголосовал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

Президент Франции перед голосованием по вотуму недоверия правительству страны заявил, что не покинет добровольно свой пост до истечения его полномочий. При этом французский лидер назвал призывы отправить его в отставку «политической фикцией».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 декабря заявил, что Макрон не смог удержать власть в стране и утратил доверие французов. Он отметил, что действующий французский лидер довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса.