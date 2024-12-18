Киев, 18 декабря, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на фоне проблем с предоставлением военной помощи Украине попросил у западных партнёров лицензии на производство оружия. Об этом он заявил в ходе ответов на вопросы читателей французской газеты Parisien.

Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFIC

Зеленский пожаловался на невысокие темпы и задержки в оказании поддержки Киеву. По его словам, иногда ожидание обещанной техники затягивается на год. Кроме того, полученное вооружение может оказаться устаревшим или непригодным.

«Часто сообщают, что у Запада недостаточно производственных мощностей для своевременного изготовления систем вооружения. Тогда предоставьте нам лицензии», ― заявил глава киевского режима.

Он отметил, что Украина готова самостоятельно производить вооружение, в частности ракеты и системы обороны.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября специальная делегация киевского режима во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым попросила южнокорейцев продать крупную партию вооружения для Вооружённых сил Украины, а не поставить бесплатно. Обсуждались поставки зенитных ракетных комплексов «Чхонгун», РЛС для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Киев попросил о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм.

Ряд южнокорейских компаний, занимающихся обороной, получил контакты от украинской стороны, которая выразила желание приобрести оружие. Однако минобороны Южной Кореи рекомендовало не вступать в контакт с украинской стороной.

В минобороны США заявили, что с начала работы администрации президента Джо Байдена общая сумма военной помощи Украине превысила $62 млрд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 2 декабря заявил, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи объёмом 725 млн долларов. В Пентагоне 7 декабря сообщили, что США выделили Украине очередной пакет военной помощи в размере $988 млн в рамках программы по закупке новых вооружений, включая боеприпасы для РСЗО HIMARS, беспилотные летательные системы, оборудование, компоненты и запасные части для обслуживания и ремонта артиллерийских систем, танков и бронетехники.

Высокопоставленный представитель Пентагона 18 декабря заявил в беседе с The New York Times, что администрация Байдена вряд ли успеет потратить все оставшиеся $5,6 млрд средств, выделенные Конгрессом на отправку оружия и другую военную помощь Украине, до прихода в Белый дом избранного президента страны Дональда Трампа.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 18 декабря сообщил, что более 30 стран направили Украине финансовую помощь на сумму $350 млрд, из них на военные нужды около $170 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные элиты прекратить поставки оружия ВСУ и позаботиться о спасении «остатков» Украины, а не о победе киевского режима.