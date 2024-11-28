Сеул, 28 ноября, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Специальная делегация киевского режима во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым попросила южнокорейцев продать крупную партию вооружения для ВСУ, а не поставить бесплатно. Как сообщил телеканал SBS, власти республики отреагировали на это предложение без особого энтузиазма.

Иван Шилов ИА Регнум Умеров, деньги, золотое яйцо

Умеров встречался с президентом Юн Сок Ёлем и министром национальной обороны Ким Ён Хёном 27 ноября. Стороны обсудили поставки зенитных ракетных комплексов «Чхонгун», РЛС для противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы. Киев попросил о продаже метательных зарядов для снарядов калибра 155 мм.

Ряд южнокорейских компаний, занимающихся обороной, получили контакты от украинской стороны, которая выразила желание приобрести оружие. Однако Минобороны Южной Кореи рекомендовало не вступать в контакт с украинской стороной.

По информации SBS, правительство республики провело анализ и пришло к выводу, что поставки оружия в зону конфликта могут быть незаконными. К тому же, Корея завила, что у неё нет запасов систем «Чхонгун», танков K2 и самоходок K9 для экспорта.

Как сообщало ИА Регнум, украинская делегация 27 ноября прибыла в Южную Корею, чтобы, в том числе просить предоставить ВСУ вооружение. Научный сотрудник Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо полагает, что южнокорейское правительство займёт выжидательную позицию, наблюдая за сотрудничеством России с КНДР, прежде чем принять решение о своих следующих шагах. Среди причин колебаний Сеула Ду Джин Хо также назвал избрание президентом США Дональда Трампа, который намерен добиться скорейшего завершения украинского конфликта.

24 ноября, замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что коллективный Запад пытается вовлечь Сеул в «накачку оружием» киевского режима и сделать корейскую сторону сообщником преступлений, совершаемых его главой Владимиром Зеленским.

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России. А 31 октября он поддержал идею отправить на Украину военную делегацию из аналитиков и наблюдателей. Он добавил, что такой шаг является «очевидной задачей» для южнокорейских вооружённых сил.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такие утверждения являются «вбросами и шумихой». По её словам, если проследить цепочку событий, нетрудно понять, кто и для каких целей инициировал «все эти информационные волны».