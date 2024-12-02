Вашингтон, 3 декабря, 2024, 00:01 — ИА Регнум. США выделяют Украине новый пакет военной помощи объёмом 725 млн долларов. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен 2 декабря.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский. США. Военная помощь Украине. Этот господин заплатит за всё

«Это дополнительная помощь в 725 млн долларов. Её предоставили в рамках президентских полномочий по списанию со складов Пентагона», — пояснил Блинкен.

В рамках нового пакета Вашингтон передаёт ВСУ очередную партию противопехотных мин, ракеты Stinger, боеприпасы для систем HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибров 155-мм и 105-мм, беспилотники и боеприпасы для борьбы с БПЛА.

Также киевский режим получит от Белого дома противотанковые системы Javelin и AT-4, ракеты TOW, стрелковое оружие и инструкторов.

Как сообщало ИА Регнум, администрация президента США Джо Байдена за оставшееся время работы намерена предоставить все возможные ресурсы Украине для усиления её позиций на поле боя, заявил советник главы Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия на Украину только подтверждают участие стран НАТО в конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы государств, которые в этом участвуют.

Политики на Западе сменили риторику в отношении конфликта на Украине: так, уже почти не слышно заявлений о том, что они верят в непременную победу киевского режима, заявил 1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.