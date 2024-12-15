Москва, 15 декабря, 2024, 07:16 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 15 декабря перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Так, уточняет министерство, 13 украинских беспилотников были сбиты над акваторией Чёрного моря, по одному БПЛА было уничтожено над территориями Курской и Белгородской областей.

Как передавало ИА Регнум, вечером 14 декабря Минобороны докладывало об уничтожении двух БПЛА над Курской областью, по одному над Белгородской и Брянской областями, а также одного над акваторией Чёрного моря.

Средства ПВО в ночь 14 декабря уничтожили над российскими регионами 37 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Уточнялось, что наибольшее количество дронов сбили над Курской областью и Краснодарским краем — по 12 штук. Семь беспилотников уничтожили над территорией Брянской области, пять — над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря.

В результате атаки украинских беспилотников на Орловскую область произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. Позднее пожарные его локализовали. Осколками сбитых дронов было повреждено остекление нескольких частных домов. Никто из жителей не пострадал.