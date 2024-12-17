Вашингтон, 18 декабря, 2024, 00:56 — ИА Регнум. Лидер партии республиканцев Дональд Трамп получил необходимые для победы на выборах президента США голоса коллегии выборщиков. Об этом говорят результаты подсчётов в американских штатах.

Twoeggz.com Дональд Трамп

Так, Трамп получил 40 голосов выборщиков Техаса, 30 — Флориды, 19 — Пенсильвании. Эти и другие штаты уже обеспечили ему более 270 голосов, необходимых для победы.

Всего за Трампа проголосовали 304 выборщика. Его соперница Камала Харрис набрала 167 голосов.

6 января 2025 года результаты утвердит Конгресс США, а 20 января запланирована инаугурация избранного президента.

Как сообщало ИА Регнум, американский журнал Time объявил человеком года Дональда Трампа. По мнению редакции издания, политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в истории США.

Британский журнал The Economist написал, что киевский режим боится, что Трамп будет проводить переговоры по формуле выдвинутого им кандидата на пост вице-президента США Джея Ди Вэнса, который в октябре заявил, что Киеву для завершения конфликта придётся отказаться от вошедших в состав России регионов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся к вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.