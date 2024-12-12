Вашингтон, 12 декабря, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Американский журнал Time объявил человеком года избранного президента США Дональда Трампа.

ИА Регнум

«Политическое возрождение Трампа не имеет аналогов в американской истории», — говорится в посвящённом избранному главе белого дома материале издания.

Автор публикации напомнил, что первый президентский срок Трампа завершился «позором» и штурмом Капитолия и в отношении него возбудили несколько уголовных дел, из-за чего от политика отвернулись в Республиканской партии. Однако в дальнейшем Трамп стал победителем на праймериз республиканцев и их кандидатом в президенты США, а также пережил два покушения во время предвыборной кампании.

Победа республиканца на президентских выборах 5 ноября стала вторым случаем в истории США, когда экс-президент страны смог вернуться на этот пост после проигрыша на прошлых выборах. До Трампа это удалось лишь представителю Демпартии Гроверу Кливленду, который проиграл на выборах в 1888 году, однако через четыре года смог вернутся в Белый дом.

Журнал Time присуждает это звание с 1927 года человеку, оказавшему, по мнению редакции, влияние (и необязательно позитивное) на мир за последний год. Трамп уже удостаивался звания «Человек года» по версии журнала в 2016 году после своей первой победы на выборах президента США.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря сын избранного главы Белого дома Дональд Трамп — младший опубликовал шуточный ролик, в котором его отец пинком выгоняет главу киевского режима Владимира Зеленского с обложки журнала Time. В комментариях к своему посту сын Трампа поставил несколько смеющихся эмодзи.

До этого Time опубликовал десятку кандидатов на звание человека года в 2024 году. Кроме Трампа, в этот список вошли бывший кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис, миллиардер Илон Маск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, принцесса Уэльская Кэтрин, глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл и ещё несколько человек.

При этом Маск 10 декабря заявил, что очень не хочет становиться человеком года в 2024 году по версии журнала Time. Зеленского объявляли человеком года в 2022 году, а в 2023 году это звание присвоили американской певице Тейлор Свифт.