Вашингтон, 17 декабря, 2024, 17:48 — ИА Регнум. Страны Европейского союза (ЕС) оценивают юридические и финансовые последствия конфискации замороженных активов ЦБ России, однако Германия, Бельгия и Люксембург выражают серьёзные опасения по поводу данной идеи. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM

«ЕС оценивает юридические и финансовые последствия конфискации активов Центрального банка России, подпадающих под санкции, для использования Украиной. Некоторые страны пытаются возобновить дискуссии о том, следует ли более полно использовать замороженные российские активы. Несмотря на это, несколько других государств-членов, включая Германию, Бельгию и Люксембург, по-прежнему весьма обеспокоены идеей конфискации», — указано в публикации.

Агентство уточняет, что необходимость привлечь дополнительные финансовые средства за счёт конфискации российских активов продиктована определёнными рисками, связанными со скорым приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа, который ведёт речь о том, чтобы снизить помощь Европе и Украине.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов. Лидеры 27 стран Европейского союза обсудят на саммите 19 декабря помощь Украине без участия США.

Евросоюз сменил стратегию помощи Киеву. Если раньше ЕС компенсировал странам уже проплаченные поставки, то сейчас переходит на предварительное финансирование Украины за счёт замороженных ресурсов РФ. Так, в августе Евросоюз направил Киеву 1,4 млрд евро из доходов от российских активов.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ЕС в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. РФ располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер, заключила Захарова.