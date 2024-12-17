Брюссель, 17 декабря, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов, сообщил журналистам представитель ЕС высокого ранга в преддверии саммита сообщества 19 декабря.

Сергей Корсун ИА Регнум

«В 2025 году ЕС поддержит Украину на сумму порядка €30 млрд. Это €12,5 млрд дополнительно по линии европейского фонда и €18,1 млрд прибыли от замороженных активов РФ», — сказал он.

Дипломат добавил, что эти 30 млрд евро передадут Киеву в дополнение к 130 млрд евро, которые ЕС уже предоставлял Украине с начала проведения спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, Евросоюз сменил стратегию помощи Киеву. Если раньше ЕС компенсировал странам уже проплаченные поставки, сейчас союз переходит на предварительное финансирование Украины за счёт замороженных ресурсов РФ. Так, в августе Евросоюз направил Киеву 1,4 млрд евро из доходов от российских активов.

21 мая Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.

По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, ЕС в полной мере ощутит ответные меры России в случае, если доходы от замороженных российских активов передадут киевскому режиму. РФ располагает «полным арсеналом» ответных политических и экономических мер, заключила Захарова.