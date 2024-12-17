Брюссель, 17 декабря, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Лидеры 27 стран Европейского союза обсудят на саммите 19 декабря помощь Украине без участия США, сообщил журналистам 17 декабря высокопоставленный представитель ЕС.

Omar Havana/AP/TASS

«Лидеры хотят предвидеть — не публично — то, что новая администрация сделает относительно Украины. Очевидно, что одно из обсуждений в формате 27 стран будет о том, что можно сделать, если надо будет самостоятельно поддерживать Украину», — сказал он.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявлял, что, если США перестанут оказывать Украине военную помощь, это будет означать, что они больше не являются стратегическим партнёром Украины.

В этот же день на пресс-конференции в Берлине вице-президент США Камала Харрис заявила, что у Вашингтона нет плана Б по ситуации на Украине. План А заключается в поставках военной помощи Украине, но для этого нужно одобрение обеих палат Конгресса, отметила она.

Как передавало ИА Регнум, 17 декабря стало известно, что Евросоюз намерен предоставить Украине помощь на 30 млрд евро в 2025 году, включая 18,1 млрд евро от замороженных российских активов.

Ранее, 21 мая, Совет Евросоюза официально утвердил решение по доходам от замороженных российских активов. На «содействие» ВСУ пойдёт 90% полученных средств, первое перечисление ожидается в июле. При этом даже после отмены санкций ЕС не намерен переводить России доходы от её блокированных суверенных активов.