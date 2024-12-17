Москва, 17 декабря, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Академик РАН Геннадий Онищенко счёл сомнительной и нежизнеспособной идею депутата Госдумы Андрея Свинцова штрафовать за алкоголь в подарок.

Алексей Даничев/Фотохост Конгресса молодых учёных Геннадий Онищенко

Ранее Свинцов заявил, что пора вводить жёсткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя и административную ответственность за дарение алкогольной продукции. В его проекте поправок к закону указано, что дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц — в размере от 35 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — 100 тыс. рублей.

«Любая мера оценивается через призму возможности осуществлять контроль. Возникает вопрос, кто и как будет контролировать подарки с алкоголем? Лучше бы он взял, почитал все те меры, которые уже есть, и предложил усилить направления, которые не работают», — прокомментировал Онищенко.

Злоупотребление алкоголем действительно очень серьёзная проблема, которую надо решать комплексно, но не такими методами. По мнению Онищенко, правильнее было бы усилить борьбу с пропагандой алкоголя в отечественном кино.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, предполагающий продажу алкоголя совершеннолетним только при наличии в профиле на «Госуслугах» отметки об обследовании и консультации у нарколога.

Ранее, 29 ноября, на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет.

В декабре 2023 года правительство России утвердило разработанную Минздравом антиалкогольную концепцию на период до 2030 года. Документ предполагает сокращение потребления спиртного на 12%, с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год.