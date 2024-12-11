Москва, 11 декабря, 2024, 11:57 — ИА Регнум. На рассмотрение в Госдуму 11 декабря внесён законопроект, предполагающий продажу алкоголя совершеннолетним только при наличии в профиле на «Госуслугах» отметки об обследовании и консультации у нарколога. Документ разработал депутат ГД от фракции ЛДПР Андрей Свинцов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Поправки предусмотрены в закон о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции.

«Запрещена продажа алкогольной продукции лицам, достигшим 18-летнего возраста, не имеющим подтвержденной записи на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) о прохождении профилактической беседы с врачом-наркологом», — указано в тексте законопроекта.

Согласно документу, порядок внесения отметок должен определять уполномоченный правительством орган исполнительной власти.

В случае принятия нормы должны вступить в силу с 1 января 2026 года.

В пояснительной записке отмечается, что консультации с наркологом позволят, с одной стороны, объяснить молодёжи степень вреда от употребления алкоголя, с другой — своевременно помочь тем, у кого уже есть проблемы со здоровьем из-за употребления спиртного или зависимость.

Как сообщало ИА Регнум 10 декабря, в Ярославской области с 1 марта 2025 года запретят продавать алкоголь ночью в заведениях общественного питания, за исключением ресторанов. Глава региона Михаил Евраев отметил, что меры помогут уменьшить потребление алкоголя и противостоять его незаконному обороту.

29 ноября на рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет. Авторы законопроекта предложили ограничить места продажи алкоголя, запретив торговать им рядом с продуктами и другими товарами.

Днём ранее депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, согласно которому с 1 марта продажа алкоголя в регионе в будние дни будет возможна только с 12:00 до 14:00. При этом в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли спиртным — с 8:00 до 23:00.