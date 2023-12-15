Москва, 15 декабря, 2023, 21:46 — ИА Регнум. Правительство России планирует сократить потребление алкоголя в стране на 12% с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год и утвердило разработанную Минздравом концепцию сокращения потребления алкоголя на период до 2030 года.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Программа предусматривает раннее выявление пагубного потребления алкоголя, проведение профилактических консультаций и диспансерное наблюдение. Планируется принять меры, чтобы жители не пили парфюмерию и другие спиртосодержащие жидкости, а также будут приняты меры против нелегального производства алкоголя.

Кроме того, в концепции говорится, что нужно чаще привлекать к этой программе региональные и муниципальные власти, а их лучшие методы тиражировать на всю страну. Также к борьбе за трезвость будут привлекать социально ориентированные НКО.

«Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и, главное, повысить качество и продолжительность жизни граждан», — процитировал РБК пресс-службу Минздрава, сообщившую об инициативе.

В министерстве также напомнили, что в 2009 году потребление алкоголя в России достигало 18 л на душу населения в год. Этот показатель удалось снизить, к 2021 году он составлял 8,8 л на человека, но потом вырос до 8,9 л.

Как сообщало ИА Регнум, 5 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект, который даст регионам полномочия ограничивать розничную продажу пива, и других слабоалкогольных напитков в «наливайках» — точках, обустроенных в жилых домах. Он предполагает, что региональные власти смогут не только устанавливать время продажи алкоголя, но и запрещать продажу спиртного в домах.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев 5 декабря призвал запретить открытую демонстрацию употребления алкоголя в фильмах, как это сделали с курением.