Москва, 17 декабря, 2024, 14:08 — ИА Регнум. Пора вводить жёсткую и бескомпромиссную пропаганду против алкоголя и административную ответственность за дарение алкогольной продукции. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Дарение алкогольной и спиртосодержащей продукции — влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. рублей; на должностных лиц — в размере от 35 до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — 100 тыс. рублей», — говорится в его проекте поправок к закону «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Свинцов добавил, что вместо алкоголя, который разрушает организм, друзьям и близким на праздники следует дарить билеты в кино, театр или музей, абонемент в спортзал или путёвку в санаторий, полезные книги или сертификат на дополнительное образование.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект, предполагающий продажу алкоголя совершеннолетним только при наличии в профиле на «Госуслугах» отметки об обследовании и консультации у нарколога.

Ранее, 29 ноября, на рассмотрение в Госдуму был внесён законопроект о возможности продажи алкоголя исключительно в отдельных специализированных местах, куда могут попасть только люди старше 18 лет.

В декабре 2023 года правительство России утвердило разработанную Минздравом антиалкогольную концепцию на период до 2030 года. Документ предполагает сокращение потребления спиртного на 12%, с 8,9 до 7,8 л на душу населения в год.