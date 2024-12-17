Дублин, 17 декабря, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заботится о жителях Украины больше, чем глава киевского режима Владимир Зеленский, заявил ирландский журналист Чей Боуз.

Григорий Сысоев/РИА Новости Владимир Путин

«По иронии судьбы, Владимир Путин больше заботится о простых украинцах, чем Зеленский», — написал журналист на своей странице в соцсети X.

16 декабря глава государства на коллегии Минобороны осудил возможное снижение мобилизационного возраста на Украине до 18 лет. Путин назвал такой шаг «отправкой пацанов на убой».

Он также заявил, что возможное снижение мобилизационного возраста станет преступлением, однако не поменяет ситуацию на поле боя.

В мае киевский режим ужесточил меры мобилизации. Новый закон разрешил сотрудникам военкоматов вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также позволил призывать ряд категорий граждан, которые ранее считались негодными к военной службе. Призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

27 ноября агентство Associated Press сообщило, что украинским властям предложили пересмотреть законы касательно мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев должен принять важные решения по мобилизации. Глава госдепа также призвал НАТО поддержать киевский режим на фоне нехватки военных в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как передавало ИА Регнум, на Украине с 1 января 2025 года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.