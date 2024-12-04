Брюссель, 4 декабря, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал критическим вопрос мобилизации на Украине и призвал киевский режим принимать «сложные, но необходимые решения». Об этом он сообщил журналистам на пресс-конференции в Бельгии.

Официальный сайт президента Украины

После министерской встречи стран — членов НАТО Блинкен заявил, что Украина сталкивается с необходимостью принятия важных решений по мобилизации войск. На фоне нехватки военных в рядах ВСУ он также призвал НАТО поддержать Киев.

«Мобилизация важна, потому что даже с финансами и оружием должны быть люди на фронте. Украине необходимо принять сложное решение о дальнейшей мобилизации, но это необходимое решение», — сказал госсекретарь США.

4 декабря заместитель командира 68-й бригады ВСУ с позывным Явир заявил, что все мужчины на Украине в скором времени попадут под мобилизацию. Он добавил, что мужчины, которые сейчас дома, должны готовиться.

На Украине с 1 января следующего года всех мужчин в возрасте от 18 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября AP со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщило, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность армии путём набора большего количества новобранцев. Отмечалось, что для этого украинской стороне предложили пересмотреть законы о мобилизации для призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Кроме того, украинские СМИ ежедневно информируют о насильственной мобилизации в ВСУ на улицах и в транспорте, попытках граждан призывного возраста покинуть территорию страны, а также о сопротивлении действиям военкомов при попытке задержания.