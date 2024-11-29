Киев, 29 ноября, 2024, 19:09 — ИА Регнум. На Украине с 1 января следующего года всех мужчин в возрасте 18-25 лет обяжут пройти военную подготовку. Первой мера коснётся студентов. Об этом 29 ноября в эфире телеканала «Киев 24» заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

flickr.com/Corporal Eric Greico, Canadian Armed Forces Photo

«С 1 января, прежде всего, студенты, а потом и вообще все мужское население от 18 до 25, пройдет базовую и профессиональную подготовку», — отметил он.

Отдельно Тимочко подчеркнул, что прохождение подобной подготовки не будет означать мобилизацию в армию.

В первоначальной версии законопроекта об ужесточении мобилизации было указано, что прохождение базовой подготовки приравнивается к прохождению срочной службы. При таком раскладе можно мобилизовывать даже тех, кто не достиг возраста 25 лет. Впоследствии норму убрали из документа.

Как сообщало ИА Регнум, в мае украинские власти ужесточили меры мобилизации. Новый закон позволил сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) вручать повестки круглосуточно и в любом месте, а также разрешил призывать ряд категорий граждан, до этого считавшихся негодными для военной службы. При этом призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет.

27 ноября агентство Associated Press написало, что администрация действующего президента США Джо Байдена требует от Киева нарастить численность войск, в том числе, путём призыва на военную службу молодых людей в возрасте от 18 лет.

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на следующий день заявила, что Киеву не нужно снижать призывной возраст. По её словам, Вашингтону вместо этого требования нужно предоставить украинским формированиям необходимые подготовку и вооружение.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу позднее сравнилукраинское военное руководство с рабовладельцами, которые считают, что могут делать с людьми всё что угодно. По мнению депутата Рады, глава киевского режима Владимир Зеленский не участвует в принятии военных решений, в частности о мобилизации, а лишь подчиняется военному руководству.