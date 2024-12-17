Москва, 17 декабря, 2024, 10:26 — ИА Регнум. Один подъезд дома на Рязанском проспекте, где в результате взрыва погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов, получил повреждения. Об этом сообщил 17 декабря ТАСС.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«В подъезде выбило стеклянные двери, также повреждены окна на 5–7-х этажах строящегося напротив дома», — говорится в сообщении.

Возле дома 2/1 на Рязанском проспекте работают сотрудники правоохранительных органов. Сапёры обследуют все припаркованные рядом машины.

Как сообщало ИА Регнум, столичный главк СК РФ возбудил уголовное дело по факту взрыва на Рязанском проспекте, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. По данным следствия, взрывное устройство заложили в самокат.

Правоохранители допросили охранников жилого комплекса, чтобы выяснить, каким образом преступники следили за Кирилловым, а также когда и кем был оставлен самокат со взрывным устройством. Изучаются записи с камер видеонаблюдения.